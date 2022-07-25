Ремонт проездов начнётся в Пскове на этой неделе

10:02, 25 июля 2022, ПАИ

В Пскове на этой неделе начнётся ремонт проездов. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Аварийную ямочность будем устранять картами», – отметил глава администрации Пскова.

В первую очередь будет приведён в порядок проезд у домов № 45а и 51 на улице Коммунальной вдоль рынка «Нива». Старое покрытие будет разобрано, основание из щебня выровнено и уложен новый асфальт.

Аналогичные работы будут проведены в проездах:

– между домами № 26, 28 на улице Кузбасской Дивизии;

– между домами № 33, 35 на улице Красноармейской;

– к домам № 17, 17а на улице Гражданской;

– между домами № 40, 40а на улице Коммунальной;

– вдоль дома № 60 на улице Юбилейной;

– между домами № 5, 7 на Сиреневом бульваре.

Перечень адресов составлен по обращениям псковичей. Финансирование осуществляется из городского бюджета. Ремонт должен завершиться до 31 августа.