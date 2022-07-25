Псковскому зооприюту «Лесопилка» требуются корма для кошек и мясные продукты

10:21, 25 июля 2022, ПАИ

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Псковский приют для бездомных животных «Лесопилка» нуждается в помощи. Сейчас там живут 30 кошек и 120 собак, сообщается в группе областной общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

«Сколько съедает кошачье отделение не только в виде еды, остальным жителям приюта и не снилось. Сколько ест взрослая крупная собака, понятно каждому», – пояснили зоозащитники.

Приют остро нуждается в наполнителе (древесный и комкующийся для тех, кто не сразу понимает лоток), паучах «Феликс», сухом корме «Пурина Ван» для стерилизованных кошек и кастрированных котов. Также необходимы курица и свиное сердце, любые субпродукты, любая куриная разделка, консервы мясные и рыбные.

«Все животные нуждаются в заботе и ласке. Приезжайте к нам, поиграйте с котами, погладьте их, разрешите им забраться на колени – они очень ждут именно вас! Погуляйте с собаками или просто посидите с ними рядом, погладьте, почешите, поговорите. Собакам остро необходимо человеческое внимание», – добавили волонтёры.

Также зоозащитники рассказали о двух новых подопечных кошачьего отделения. Новорождённого котёнка нашли на соседней частной территории. «Там были ещё котята, но они быстренько спрятались под бетонными плитами. И мамка-дикарка их отлично защищала. Вчера уже тишина, наверное, перепрятала. Поиски продолжим, мамку в дальнейшем постараемся выловить на стерилизацию. Мальчишку учим самостоятельно есть. Он молодец, старается», – отметили в «Зоозащите».

Кроме того, неделю назад на территории приюта появилась трёхцветная кошка. «Сама или помогли – история умалчивает. Подросток. Глазки разного цвета. К рукам не подходила, шипела от страха. Голод сделал своё дело, она очень близко стала подходить к мискам собак, это очень опасно. Вчера была поймана котоловкой. Первым делом накинулась с жадностью на еду. И совсем не страшно сразу стало, песенки запела и бодаться начала», – отметили волонтёры.

Приют «Лесопилка» расположен в Пскове на улице Новгородской, 7.