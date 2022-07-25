Псковские специалисты в области информационных технологий могут принять участие в Кубке IT России по мини-футболу

10:27, 25 июля 2022, ПАИ

Специалистов Псковской области в области информационных систем и технологий, а также telecom-отрасли приглашают принять участие в турнире по мини-футболу «Кубок IT России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие состоится 20 августа в 10:00 в Москве на базе СК «РЖД Арена» по адресу ул. Большая Черкизовская, д. 125, строение 1.

Формат турнира: пять игроков в поле плюс один вратарь (запасных игроков неограниченное количество). Игры пройдут в два тайма по восемь минут.

Участие в турнире платное. Более подробную информацию можно уточнить у PR-менеджера проекта Анастасии Антоновой (+7-915-932 03 59, электронная почта pr@yplay.ru).

Спортивный праздник для сотрудников предприятий IT и telecom-бизнеса «Кубок IT России» регулярно проходит начиная с 2011 года. Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни, сплочение коллективов компаний-участниц, на установление и укрепление деловых связей, а также даёт возможность зарядиться положительной энергией и получить множество ценных призов и незабываемых эмоций.