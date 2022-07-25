Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские специалисты в области информационных технологий могут принять участие в Кубке IT России по мини-футболу

Специалистов Псковской области в области информационных систем и технологий, а также telecom-отрасли приглашают принять участие в турнире по мини-футболу «Кубок IT России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие состоится 20 августа в 10:00 в Москве на базе СК «РЖД Арена» по адресу ул. Большая Черкизовская, д. 125, строение 1.

Формат турнира: пять игроков в поле плюс один вратарь (запасных игроков неограниченное количество). Игры пройдут в два тайма по восемь минут.

Участие в турнире платное. Более подробную информацию можно уточнить у PR-менеджера проекта Анастасии Антоновой (+7-915-932 03 59, электронная почта pr@yplay.ru).

Спортивный праздник для сотрудников предприятий IT и telecom-бизнеса «Кубок IT России» регулярно проходит начиная с 2011 года. Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни, сплочение коллективов компаний-участниц, на установление и укрепление деловых связей, а также даёт возможность зарядиться положительной энергией и получить множество ценных призов и незабываемых эмоций.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 июля 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Историческое шоу «Россия начинается здесь»

25 июля 2022

82-летний мужчина ушёл в лес и не вернулся в Пустошкинском районе
25 июля 2022

3 856 вызовов отработала псковская скорая помощь за неделю

25 июля 2022

Порядка 20 псковичей находятся в Сочи, где был объявлен режим ЧС

25 июля 2022

Что делать при подозрении на ишемическую болезнь сердца, рассказали псковичам
25 июля 2022

Псковскому зооприюту «Лесопилка» требуются корма для кошек и мясные продукты

25 июля 2022

Ремонт проездов начнётся в Пскове на этой неделе
25 июля 2022

В конце 2022 года возобновят печать десятирублёвых купюр


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...