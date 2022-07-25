В Псковском районе изменилась схема движения транспорта на мосту через Колотовку

10:32, 25 июля 2022, ПАИ

На 197-м километре трассы Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков в Псковском районе с 22 июля изменилась схема движения транспорта, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

В связи с продолжением капремонта сооружения проезд организован по объездной дороге в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Также действует ограничение скорости до 40 км/ч. Схема будет действовать до ноября текущего года. Затем подрядчик приступит к работам на подходах к мосту.

Водителей призывают быть внимательными во время проезда по участку, а также соблюдать требования временных знаков и не препятствовать работе спецтехники.

Напомним, к работам на мосту через Колотовку подрядная организация приступила в марте этого года. В рамках капремонта к августу 2023 года фактически будет построено новое искусственное сооружение. Проект предусматривает устройство новых опор и пролётного строения, опорных частей, мостового полотна, щебёночно-мастичных деформационных швов, двух лестничных сходов и укрепление откосов, монтаж барьерного и композитного перильного ограждения.