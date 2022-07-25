В Запорожье допустили проведение референдума в начале сентября

10:39, 25 июля 2022, ПАИ

Референдум о статусе Запорожской области, по предварительным данным, может состояться в первой половине сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Владимира Рогова.

«Всё пока идёт к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду. Формируются избирательные комиссии», – сказал он.

Также Владимир Рогов отметил, что референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день.

Напомним, что 23 июля в Запорожской области был подписан указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав РФ.