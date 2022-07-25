3 856 вызовов отработала псковская скорая помощь за неделю

11:01, 25 июля 2022, ПАИ

За минувшую неделю сотрудники псковской скорой помощи отработали 3 856 вызовов. Об этом сообщается в группе учреждения во «ВКонтакте».

С 18 по 24 июля медработники 436 раз выезжали в общественные места, 576 – к детям. Псковичи за неделю 66 раз вызывали медработников по вопросам COVID-19. За неделю медработники 45 раз выезжали на места дорожно-транспортных происшествий. Два раза состоялся вылет санитарной авиации.