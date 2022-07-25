ЦУР Псковской области провёл обучающий вебинар для членов Молодёжного парламента
Специалисты ЦУР Псковской области провели обучающий вебинар по эффективному ведению личных страниц во «ВКонтакте» для членов Молодёжного парламента. Об этом сообщили в центре.
На вебинаре обсудили вопросы оформления профиля, создания контента и стратегии дальнейшего развития. Также во время обучения разобрали принципы написания постов и создания качественного контента.
«Подобные обучения помогают лидерам общественного мнения вести свои страницы в соцсетях эффективно и интересно. Соцсети давно перестали быть просто развлечением – это площадка для построения личного бренда и формирования имиджа публичной персоны», – отметила редактор ЦУР Псковской области Алина Гафурова.
Напомним, ЦУР Псковской области регулярно проводит обучающие мероприятия для сотрудников органов власти. На вебинарах центр делится инструментами и приёмами продуктивного ведения социальных сетей.