ЦУР Псковской области провёл обучающий вебинар для членов Молодёжного парламента

11:04, 25 июля 2022, ПАИ

Специалисты ЦУР Псковской области провели обучающий вебинар по эффективному ведению личных страниц во «ВКонтакте» для членов Молодёжного парламента. Об этом сообщили в центре.

На вебинаре обсудили вопросы оформления профиля, создания контента и стратегии дальнейшего развития. Также во время обучения разобрали принципы написания постов и создания качественного контента.

«Подобные обучения помогают лидерам общественного мнения вести свои страницы в соцсетях эффективно и интересно. Соцсети давно перестали быть просто развлечением – это площадка для построения личного бренда и формирования имиджа публичной персоны», – отметила редактор ЦУР Псковской области Алина Гафурова.

Напомним, ЦУР Псковской области регулярно проводит обучающие мероприятия для сотрудников органов власти. На вебинарах центр делится инструментами и приёмами продуктивного ведения социальных сетей.