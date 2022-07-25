Александра Панькова разыскивает в Псковской области его сводная сестра

11:12, 25 июля 2022, ПАИ

В программу «Жди меня» обратилась Марта, которая ищет информацию о своём сводном брате Александре Панькове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтёры проекта «Жди меня».

«Я ищу брата по матери Панькова Александра Владимировича 1986 года рождения, предположительно проживающего в Усвятах. Последний раз мы виделись с ним, когда мне было два года, а ему шесть лет», – написала заявительница.