82-летний мужчина ушёл в лес и не вернулся в Пустошкинском районе

11:15, 25 июля 2022, ПАИ

В Пустошкинском районе пропал 82-летний Юрий Фёдоров. 24 июля он ушёл в лес из деревни Выдрие и не вернулся, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза.

Одежда: синяя куртка, чёрные штаны, синие сапоги, белая кепка.

С собой было белое ведро.

Любую информацию можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.