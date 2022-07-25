Жителя Тверской области задержали в Псковской области за незаконную ловлю рыбы
В Куньинском районе выявлен факт незаконной добычи водных биоресурсов, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Утром 22 июля в акватории Жижицкого озера вблизи деревни Спичино Куньинского района 46-летний житель Тверской области выловил рыбу с помощью сетей. У браконьера изъяли две рыболовные сети, лодку с мотором и улов – леща, судака и окуня.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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