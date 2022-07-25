Россиянин погиб после нападения свиньи

11:49, 25 июля 2022, ПАИ

В Иркутской области в результате нападения свиньи скончался пожилой мужчина, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Инцидент произошёл 23 июля в посёлке Тельма Усольского района. По данным ведомства, утром в посёлке на самовыгуле находилась стая свиней. Через некоторое время животные проникли на территорию одного из домов, и хозяин участка попытался прогнать их.

Во время попытки вывести свиней на улицу одно из животных укусило мужчину за ногу. В результате полученной раны пострадавшего госпитализировали, однако он потерял много крови и скончался.

В настоящий момент прокуратура организовала проверку по факту случившегося.