Россиянин погиб после нападения свиньи
В Иркутской области в результате нападения свиньи скончался пожилой мужчина, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.
Инцидент произошёл 23 июля в посёлке Тельма Усольского района. По данным ведомства, утром в посёлке на самовыгуле находилась стая свиней. Через некоторое время животные проникли на территорию одного из домов, и хозяин участка попытался прогнать их.
Во время попытки вывести свиней на улицу одно из животных укусило мужчину за ногу. В результате полученной раны пострадавшего госпитализировали, однако он потерял много крови и скончался.
В настоящий момент прокуратура организовала проверку по факту случившегося.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Поисково-спасательный отряд идентифицировал три взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны
МЧС России: Обстановка в городе Сочи стабильная