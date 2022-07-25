Прогулки на раскоп: экспедиция «Горожане-2022» проводит день открытых дверей для псковичей

12:01, 25 июля 2022, ПАИ

Экспедиция «Горожане-2022» впервые проводит день открытых дверей 31 июля. Об этом сообщается в группе «Поселение Горожане» в соцсети «ВКонтакте».

В программу дней открытых дверей входит прогулка на раскоп, обзор находок, экскурсия по полевому лагерю и чаепитие. Для участия необходимо записаться, так как количество мест ограничено. Запись осуществляется в личных сообщениях руководителю работ Александру Михайлову (vk.com/id1468984).

Участникам при себе необходимо иметь чашки и сладости к чаю.

Время проведения – с 15:30 до 17:30.