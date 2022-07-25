Три единицы оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

12:06, 25 июля 2022, ПАИ

Три единицы оружия изъяли у жителей Псковской области сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с 18 по 24 июля росгвардейцы провели 257 проверок условий хранения гражданского оружия, в ходе которых выявили 12 административных правонарушений.

Отметим, что владельцы гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, должны обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии ЛРР можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30 %.