В Псковской области более 100 адвокатов предоставляют бесплатную юридическую помощь

12:13, 25 июля 2022, ПАИ

На территории Псковской области действует институт бесплатной юридической помощи гражданам. Работа организована Адвокатской палатой региона, расположенной в Пскове на набережной реки Великой, д. 6, офис 117, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства области.

На 2022 год Адвокатской палатой региона заявлено 115 адвокатов, участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи. Перечень услуг включает правовое консультирование в устной и письменной формах, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Федеральным и региональным законодательством определены категории граждан, имеющих право на получение услуги, а также случаи оказания бесплатной юридической помощи. Для уточнения возможности претендовать на получение услуги и соответствия вопроса для оказания бесплатной юридической помощи граждане могут обратиться за консультацией в Адвокатскую палату Псковской области по телефону (8 8112) 50-00-74.

На сайте Адвокатской палаты appo.fparf.ru во вкладке «Система БЮП» размещён график дежурств адвокатов. Приём граждан осуществляется в заочном режиме по телефону.

Дополнительно с 15 июля после отмены ограничительных мер Адвокатская палата организовала очное дежурство адвокатов, которое проходит еженедельно каждую пятницу с 10:00 до 13:00 в Псковском региональном отделении Ассоциации юристов России (Псков, улица Ленина, 7). Приём граждан в установленные часы будет осуществляться по предварительной записи по телефону 8-953-235-67-67.

При обращении к адвокату необходимо иметь при себе паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и документ, подтверждающий отнесение к категории получателя бесплатной юридической помощи.