День чтения вслух «Живая классика» прошёл в Пскове

12:17, 25 июля 2022, ПАИ



Фото: Библиотека «Каверинка»



Фото: Библиотека «Каверинка»



Фото: Библиотека «Каверинка»



Фото: Библиотека «Каверинка»



Фото: Библиотека «Каверинка»



Фото: Библиотека «Каверинка»











23 июля в пятнадцати регионах страны стартовал первый Всероссийский день чтения вслух «Живая классика». Организатор акции – фонд «Живая классика», который более десяти лет проводит по всей стране конкурс юных чтецов «Живая классика». Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Партнёр проекта – театральный институт имени Бориса Щукина при поддержке губернатора Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени Вениамина Каверина.

В Пскове были организованы четыре площадки, где каждый желающий мог прочитать вслух отрывок из своего любимого литературного произведения. Центральной площадкой стала областная библиотека для детей и юношества имени Вениамина Каверина. В областной универсальной научной библиотеке работал открытый микрофон, в сквере Искусств на Четырёх углах вместе с горожанами выступали псковские писатели и поэты.

Гостями праздника стали известная детская писательница и переводчик, лауреат множества литературных премий Анастасия Строкина (Санкт-Петербург) и актёр и режиссёр, выпускник театрального института имени Бориса Щукина Андрей Задубровский (Москва). Анастасия Строкина прочитала для участников мероприятия стихи из своей новой книги, а Андрей Задубровский – свои любимые стихи Владимира Маяковского и Саши Чёрного, а потом провёл мастер-класс по актёрскому мастерству в креативном пространстве «Лофт».

Все желающие могли принять участие в мастер-классе – изготовить коллаж «Вино из одуванчиков».

Куратором акции является Псковская областная библиотека для детей и юношества имени Вениамина Каверина.