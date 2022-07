В Пскове подвели итоги фестиваля сапсёрфинга

12:20, 25 июля 2022, ПАИ

В минувшие выходные в Пскове состоялся первый Всероссийский фестиваль сапсёрфинга PskovSupFest, сообщили в пресс-службе администрации города.

На городском пляже собралось более 100 участников из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Псковской и Ленинградской областей. Соревнования проходили в акватории реки Великой.

Открыли фестиваль глава администрации города Пскова Борис Елкин и президент Федерации сёрфинга Псковской области Руслан Шалько.

«Спасибо большое организаторам. Мы уже решили, что PskovSupFest станет ежегодным и будет достойным украшением Дня города Пскова. В следующем году мы сделаем его ещё лучше», – отметил глава администрации Пскова Борис Елкин.

В программу фестиваля вошли старт на дистанцию 15 км, эстафета по четырём кругам по 1 км, а также массовый костюмированный заплыв. Кроме того, зрители и участники могли насладиться пляжной концертной программой и принять участие в мастер-классе по сапсёрфингу.

По итогам соревнований в заплыве на дистанцию 15 километров победителями стали спортсмены из Санкт-Петербурга. Первое место завоевал Антон Бондарь, второе место занял Алексей Синицкий, третьим стал Александр Рыжков.

Победителем эстафеты стала команда из Санкт-Петербурга Atlant Тeam. Второй к финишу пришла команда из Великих Лук Luki Sup. Бронзовым призёром соревнований стала псковская команда Sup and Wave.

Кроме того, в рамках массового заплыва были награждены обладатели самых оригинальных костюмов. Первое место за костюм «чёрной королевы» получила Елена Хорунжина. Семья Кристины Скляренко завоевала второе место с костюмами пиратов. Третьим стал Олег Богданов в костюме льва Бонифация.