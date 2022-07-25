В результате ДТП погибла жительница Санкт-Петербурга, ребёнок госпитализирован

12:21, 25 июля 2022, ПАИ

24 июля около 17 часов на 46-м км автодороги Порхов – Успенье в Дедовичском районе 25-летний водитель автомобиля Lada Largus не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 24-летняя пассажирка, жительница Санкт-Петербурга, погибла на месте. Трёхлетний пассажир госпитализирован в медучреждение.

По предварительным данным, пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности, ребёнок трёх лет находился в автомобиле без детского кресла. Мать и ребёнка при опрокидывании автомобиля выкинуло из салона.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.