Более 80 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня города в Пскове

12:24, 25 июля 2022, ПАИ

Сотрудники полиции обеспечили общественный порядок и безопасность во время праздничных мероприятий, посвящённых 78-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1119-летию со дня первого упоминания города в летописи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В празднике приняли участие более 80 тысяч жителей и гостей областного центра. С самого утра кинологи со служебными собаками обследовали площадки, где проходили торжественные мероприятия, и места массового пребывания горожан.

В период празднования Дня города было организовано 19 праздничных и культурно-развлекательных мероприятий, на охрану общественного порядка вышло порядка 300 сотрудников полиции, а также представителей народных дружин и сотрудников Росгвардии.

«Принятые меры безопасности во всех направлениях дали положительные результаты: не допущено нарушений общественного порядка, а также тяжких и особо тяжких преступлений», – отметили в УМВД.

Безопасность во время проведения праздничных мероприятий обеспечивалась с помощью комплекса специальной аппаратуры для бесконтактного обнаружения правонарушений. Четыре стационарные и четыре выносные видеокамеры, входящие в состав данного комплекса, позволяли охватывать всю территорию Октябрьской площади. Информация с видеокамер сразу же поступала на мониторы, установленные в специальном автомобиле.

В полиции уточнили, что большинство псковичей и гостей города с пониманием относились к законным требованиям сотрудников, пресекавшим распитие алкоголя в общественных местах. «Полиция, руководствуясь действующим законодательством, приняла все необходимые меры для того, чтобы праздничные мероприятия прошли без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке», – подытожили в УМВД.

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