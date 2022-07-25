В Пскове разработают проект устройства недостающих сетей освещения

12:27, 25 июля 2022, ПАИ

Разыгран контракт на разработку проектно-сметной документации для устройства недостающих сетей наружного освещения в улично-дорожной сети Пскова, сообщили в пресс-службе администрации города.

В список вошло восемь городских объектов: улица Генерала Маргелова (участок от ул. Юбилейной до дома № 47 на ул. Г. Маргелова), улица Линейная (от ул. Шоссейной до ул. Юности), улица Новаторов (от ул. Евлентьева до остановки общественного транспорта «ПЗМПТ»), улица Подвишенская, улица Индустриальная (участок от ул. Новаторов до ул. Литейной), улица Псковская, улицы Окраинная и Ранняя.

Всего планируется спроектировать освещение на более 11,5 км дорог.

Подрядная организация проведёт необходимые инженерные изыскания, и на их основании будет сформирован технический отчёт. Затем подрядчик для каждого объекта разработает не менее двух вариантов инженерных и конструктивных решений с технико-экономическим обоснованием и схемой организации строительно-монтажных работ.

При проектировании необходимо будет предусмотреть возможность присоединения новых сетей наружного освещения к существующим сетям и установку энергоэффективных светодиодных светильников. При отсутствии возможности присоединения сетей планируется установка шкафа управления с автоматизированной системой управления.

Работы должны быть выполнены до 2 октября 2023 года.

Заказчиком является управление городского хозяйства администрации Пскова, подрядной организацией – ООО «Стройдормост проект».

Финансирование осуществляется за счёт субсидии из областного бюджета и средств из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».