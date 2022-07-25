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Общество

26-28 июля в Псковском музее проведут санитарные дни

Фото: Псковский музей-заповедник

26, 27 и 28 июля в Псковском музее-заповеднике пройдут санитарные дни. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале музея.

26 июля санитарный день пройдёт в следующих объектах музея:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Приказная палата Псковского кремля;

– главное здание Псковского музея-заповедника;

– картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– музей-квартира В. И. Ленина.

27 июля – санитарный день в музейном комплексе «Двор Постникова».

28 июля – санитарный день в объекте «Варлаамовский угол» (Варлаамовская и Высокая башни).

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