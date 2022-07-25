26-28 июля в Псковском музее проведут санитарные дни
26, 27 и 28 июля в Псковском музее-заповеднике пройдут санитарные дни. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале музея.
26 июля санитарный день пройдёт в следующих объектах музея:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Приказная палата Псковского кремля;
– главное здание Псковского музея-заповедника;
– картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
– музей-квартира В. И. Ленина.
27 июля – санитарный день в музейном комплексе «Двор Постникова».
28 июля – санитарный день в объекте «Варлаамовский угол» (Варлаамовская и Высокая башни).
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