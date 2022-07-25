«Жена боится на балкон выйти»: полчища насекомых атаковали российский город

12:51, 25 июля 2022, ПАИ

Жители Ульяновска сообщают о нашествии мотыльков в городе. Кадры с тысячами насекомых они выкладывают в социальных сетях.

На видео видно, как насекомые облепили фонарные столбы и деревья. Также насекомые бьются об окна и залетают в квартиры.

По словам местных жителей, такого количество мотыльков в Ульяновске они не видели никогда.

«Их слишком много, летают повсюду. На нашем двенадцатом этаже облепили все окна, жена боится на балкон выйти», – написал один из пользователей социальных сетей.