«Жена боится на балкон выйти»: полчища насекомых атаковали российский город
Жители Ульяновска сообщают о нашествии мотыльков в городе. Кадры с тысячами насекомых они выкладывают в социальных сетях.
На видео видно, как насекомые облепили фонарные столбы и деревья. Также насекомые бьются об окна и залетают в квартиры.
По словам местных жителей, такого количество мотыльков в Ульяновске они не видели никогда.
«Их слишком много, летают повсюду. На нашем двенадцатом этаже облепили все окна, жена боится на балкон выйти», – написал один из пользователей социальных сетей.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
25 июля 2022
Стало известно, сколько кандидатов выдвинули на выборы глав пяти районов Псковской области