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Происшествия

В Острове горит частный дом

Фото с места происшествия

В Острове в Рабочем переулке, 5 произошло возгорание частного дома. 

По словам очевидцев, хозяин дома незадолго до этого уехал в магазин за стройматериалами. 
Соседи увидели возгорание и вызвали пожарных, которые по прибытии приступили к тушению. 

Тушение пожара продолжается.

Фото с места происшествия

На месте работают все оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Фото с места происшествия

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