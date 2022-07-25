В Острове горит частный дом
В Острове в Рабочем переулке, 5 произошло возгорание частного дома.
По словам очевидцев, хозяин дома незадолго до этого уехал в магазин за стройматериалами.
Соседи увидели возгорание и вызвали пожарных, которые по прибытии приступили к тушению.
Тушение пожара продолжается.
На месте работают все оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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