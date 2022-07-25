Вооружённые силы России предотвратили попытку высадки украинских диверсантов под Херсоном

13:26, 25 июля 2022, ПАИ

Военные Вооружённых сил России предотвратили в Днепровском лимане Херсонской области попытку высадки с десантных катеров украинских диверсантов. Два транспортных средства уничтожены, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В акватории Днепровского лимана раскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены», – говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве подчеркнули, что всего с первого дня проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса было ликвидировано 260 самолётов, 144 вертолёта, 1 611 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4 161 танк и другие боевые бронированные машины, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), 3 198 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4 459 единиц специальной военной автомобильной техники.