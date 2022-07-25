Жаркий день без осадков обещают псковичам 26 июля
26 июля в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура ночью составит +8...+13 градусов, днём +24...+29 градусов.
Ветер южных направлений 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
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