На 9% выросли продажи новых автомобилей в России

14:48, 25 июля 2022, ПАИ

Продажи новой автомобильной техники в России выросли на 9 %. С 18 по 24 июля в стране было реализовано 10 913 машин, сообщает агентство «Автостат».

Сильнее всего рост наблюдался среди легковых автомобилей – на их долю пришлось 75 %. За вышеуказанный период россияне купили 8 199 машин. Такой результат оказался на 11 % больше, чем неделей ранее (с 11 по 17 июля).

Продажи грузовиков выросли на 6 % до 1 519 экземпляров.

На 3 % увеличилась реализация легких коммерческих машин (LCV), которые разошлись тиражом в 1010 единиц. На столько же выросли и продажи автобусов (+3 % до 185 штук).