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Общество

Уже в эту субботу псковичи могут принять участие в туре по новостройкам

У псковичей есть возможность попасть в тур по новостройкам с посещением готовых квартир. Его участники смогут не только познакомиться с самыми актуальными предложениями на рынке псковской недвижимости, но и зайти внутрь и лично посмотреть уже готовые квартиры и их планировки.

Для участия необходимо записаться по телефону 8 (8112) 702-242.

Отъезд состоится в субботу, 30 июля, в 11:00 от улицы Ленина, 6а.

Участники посетят три жилых комплекса:

- Smart квартал (улица Инженерная и улица Юности)

- ЖК «Перспектива» (улица Завеличенская)

- ЖК «Заречье PARK» (улица А. Алехина).

В туре можно будет узнать, что на данный момент в городе более 50 вариантов планировок на любой бюджет в строящихся и уже готовых домах. Если не откладывать покупку квартиры, то можно успеть приобрести квартиру по очень выгодной цене.

В рамках тура псковичи смогут не только побывать на строительных площадках, посмотреть готовые квартиры, пообщаться с представителями застройщика, своими глазами увидеть планировки квартир, но и узнать подробности новой программы «Меняем старое на новое». Покупка квартиры в трейд-ин* является выгодной услугой, поскольку она представляет собой обмен старого жилья на новое с доплатой. Система покупки позволяет собственникам облегчить процедуру продажи. Это удобная и современная форма для улучшения жилищных условий.

Участие в туре бесплатное. Количество мест ограничено.

*Трейд-ин – это система покупки, при которой покупатель отдаёт продавцу старый товар в зачет стоимости нового.

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