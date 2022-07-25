Игорь Соловьев о фестивале «Цвет белой стены»: Мы даже не ожидали, что все пройдет настолько великолепно

15:00, 25 июля 2022, ПАИ

Фестиваль мультимедийных инсталляций российских и зарубежных фотографов «Цвет белой стены» состоялся в Пскове в День города 23 июля. Он прошел в городе уже в IX раз, в программе были представлены работы псковских, петербургских и французских фотографов, в целом больше 30 авторов показали свои фотографии. Руководитель проекта Игорь Соловьев в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации поделился собственными впечатлениями.

«Прошел фестиваль великолепно, даже в связи с трудностями, которые возникли в процессе подготовки. Огромное спасибо администрации Пскова и правительству Псковской области. Два года фестиваль был онлайн и приятно, что в этом году так много людей собралось. Все-таки люди интересуются фотографией», - сказал Игорь Соловьев.

Кроме того, он подчеркнул, что «вишенкой на торте» на фестивале оказался визит французских фотографов. «Это, конечно, очень круто. У нормальных людей никакой русофобии нет, мы поддерживаем великолепные отношения со своими партнерами из Германии, Франции, Шотландии, Японии», - добавил собеседник агентства.

Игорь Соловьев также рассказал, что в этом году из 217 авторов, которые прислали заявки на участие в фестивале, были отобраны всего 30.