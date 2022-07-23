«Цвет белой стены» стал ярким завершением вчерашних праздничных мероприятий ко Дню города
IX Международный мультимедийный фестиваль фототворчества прошёл вчера поздно вечером в Пскове. В программе были представлены работы псковских, петербургских и французских фотографов, в целом больше 30 авторов показали свои фотографии.
Данный фестиваль из года в год радует жителей и гостей города во время празднования Дня города Пскова. 2022 год не стал исключением.
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