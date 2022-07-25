Псковичи смогут вновь воспользоваться бесплатной приватизацией садовых участков

15:05, 25 июля 2022, ПАИ

До 1 марта 2031 года продлён срок бесплатной приватизации садовых участков, сообщили в управлении Росреестра по Псковской области.

Согласно федеральному закону от 14 июля 2022 года №312-ФЗ, получить участок у органов местного самоуправления бесплатно смогут члены садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, которые созданы до 1 января 2019 года, а также члены СНТ и ОНТ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций.

Руководитель регионального управления Росреестра Олеся Ребеко отметила, что законодательные изменения позволяют гражданам оформить в собственность земельный участок и получить в дальнейшем право распоряжаться им.

Закон разрешит электронное голосование на общих собраниях в товариществах, создаст условия для возможности разведения домашней птицы и кроликов для собственных нужд в СНТ, упростит управление общим имуществом товариществ, а также закрепит полномочия субъектов Российской Федерации по определению условий для включения территорий садоводства или огородничества в границы существующего населенного пункта либо образования нового.

С соответствующими документами необходимо обращаться в администрацию того района, где находится участок. После принятия полномочным органом решения о предоставлении земельного участка соответствующее постановление будет направлено в Росреестр в электронном виде для государственной регистрации права собственности.

«Положения закона разработаны на основании анализа проблем и обращений граждан. Они направлены на повышение эффективности управления товариществами, упорядочивание вопроса уплаты взносов, снижение затрат на проведение общих собраний и содержание имущества общего пользования», - добавил председатель общественного совета псковского Росреестра Виталий Козырев.