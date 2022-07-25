Полиция установила личность погибшей в Псковском районе женщины
Сотрудники ОМВД России по Псковскому району установили личность неизвестной пожилой женщины, тело которой нашли 24 июня в деревне Торошино, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Выяснилось, что погибшая является 65-летней жительницей посёлка Струги Красные. Известно также, что смерть пенсионерки не носит криминального характера. О произошедшем её родственники проинформированы.
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