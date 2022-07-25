В Киеве собирают подписи за снос памятника Зое Космодемьянской

16:10, 25 июля 2022, ПАИ

Жители Киева обратились к властям с просьбой демонтировать памятник советской партизанке Зое Космодемьянской. Соответствующая петиция на сайте городского совета уже набрала 103 подписи, сообщает ТАСС.

«Демонтировать памятник Зое Космодемьянской, расположенный на улице А. Гончара, 74а», – сообщается в тексте петиции.

Как обосновал свою инициативу автор петиции, памятник Зое Космодемьянской должен быть демонтирован про причине того, что он установлен «лицу, не причастному к развитию Киева, которое не является выдающейся персоной, а является лишь очередным советским инструментом пропаганды».

Для того чтобы власти города рассмотрели петицию, она должна набрать более шести тысяч подписей.