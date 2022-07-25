За неделю «Горводоканал» защитил благополучие псковичей около 120 раз

16:26, 25 июля 2022, ПАИ

За минувшую неделю аварийно-восстановительные бригады «Горводоканала» выезжали по обращениям горожан 48 раз. На устранение проблем по сетям водоотведения специалисты предприятия были направлены 71 раз, сообщается в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

В частности, велась замена ввода на насосной станции на улице Рокоссовского, где работы продолжались в течение всей недели. Кроме того, произведена замена участка трубы по улице Мичуринской, устранена коррозия свища в переулке Интернациональном, отремонтирован водопровод в Усановке.

«Все ситуации оперативно регулировались сотрудниками предприятия, чтобы не допустить длительного отключения потребителей», - подчеркнули в «Горводоканале».

Нештатные ситуации на инженерной инфраструктуре выявляются благодаря автоматизированному оборудованию, а также по заявкам от населения. Мониторинг за ситуацией на стратегически важных для жизнедеятельности города объектах ведется в круглосуточном режиме. В общем в этой тяжелой работе занято порядка 700 человек: технологи, инженеры, лаборанты, слесари, электрики и механики, инспекторы, сварщики, операторы, специалисты диспетчерской службы предприятия.

Получить оперативную информацию обо всех нештатных ситуациях в Пскове возможно в официальной группе предприятия в соцсети «ВКонтакте», а также позвонив в диспетчерскую службу. Телефоны аварийно-диспетчерских служб МП г. Пскова «Горводоканал» работают в круглосуточном режиме: водоснабжение – 79-20-60, канализация – 55-63-10.