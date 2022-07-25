Роспотребнадзор: Риски распространения в РФ оспы обезьян крайне невелики

17:01, 25 июля 2022, ПАИ

В России риски распространения оспы обезьян крайне невелики, завила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает ТАСС.

Анна Попова подчеркнула, что единственный случай завоза заболевания в страну был купирован и не получил распространения. Она добавила, что Роспотребнадзор усилил все необходимые мероприятия, тесты на выявление заболевания имеются в наличии.

«Выявить, как уже сейчас очевидно, готовы в любой точке Российской Федерации, тестирований проходит много, но подтверждение было только одно. Во всех остальных случаях это была или аллергия, или ветряная оспа», — уточнила глава Роспотребнадзора.

По её словам, диагностика проводится на протяжении нескольких часов. Анна Попова призвала жителей быть аккуратными, соблюдать правила личной гигиены.