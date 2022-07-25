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Новолуние: три дня на перезагрузку

Астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова рассказывает, как правильно использовать энергетику новолуния.

С энергетической точки зрения новолуние - это всегда перезагрузка и возможность нового старта. Та самая новая жизнь с понедельника.

Энергетику новолуния мы обычно начинаем ощущать уже за два-три дня как нехватку сил, общий упадок настроения и тонуса, могут одолевать мрачные мысли. В оккультизме и язычестве считается, что это самое мрачное время, разгул темных сил, и естественная человеческая защита ослаблена.

Поэтому в эти дни точно не стоит перегружать себя делами, это время не для стахановских подвигов.

За два-три дня до новолуния я обычно рекомендую устраивать разгрузочные дни или краткосрочные диеты. На убывающей Луне лишние килограммы уходят быстрее. Ну и пищеварительную систему нагружать в канун новолуния не рекомендуется — отравиться легче, чем в другие дни.

Помню, несколько лет назад новолуние совпало с 1 января. Люди, которые даже не особенно злоупотребляли едой и алкогольными напитками за новогодним столом, почувствовали симптомы отравления и похмелья. А уж что говорить о тех, кто позволил себе лишнего! Накануне новолуния не стоит подвергать себя никаким излишествам и внимательнее последить за здоровьем, если есть какие-то хронические заболевания.

Людям, которые заботятся не только о физическом теле, но и о состоянии собственной энергетики, я рекомендую также очистительные медитации и другие подобные практики.

Я не разделяю точку зрения тех астрологов, которые считают, что новолуние - подходящее время для загадывания желаний. Энергии в новолуние очень мало, и для материализации ее точно не хватит. Зато хватит для планирования дел на предстоящий месяц. День новолуния лучше всего подходит именно для этого. Подчеркиваю, мы не тратим время на бесполезные мечтания, оторванные от реальности, а именно планируем — прописываем цели, задачи на предстоящий месяц и способы их достижения. А знак Луны подсказывает нам актуальную сферу.

На новолуние я всегда даю рекомендации: подождите со стартом важных инициатив хотя бы до завтра все по той же причине - энергии для запуска и потенциала для раскрутки процесса просто не хватит. Вспомните, как выглядит на небе Луна в это время - крохотная серповидная полоска, она очень слаба. У людей, родившихся в новолуние, всегда небольшой запас жизненных сил. Им больше, чем другим людям, нужно искать источники восстановления и пополнения энергии.

Ближайшее новолуние состоится 28 июля в 20.55 минут по Москве в знаке Льва. Знак и аспекты новолуния всегда  дают нам подсказки, каким будет следующий лунный цикл - ближайшие 28 дней нашей жизни. Лев актуализирует темы: раскрытия нашей индивидуальности, персонального творчества, возможности громко заявлять о своих «хочу», развлечений и отдыха, авторских проектов, взаимоотношений с детьми. Ведь дети в некотором роде тоже продукт нашего творчества и авторский проект. Так или иначе, что-то из этих тем обязательно всплывет, потребует вашего пристального внимания. Если вы давно вынашиваете идею какого-то творческого креативного проекта, самое время стартовать с ним в августе, но или хотя бы начать делать шаги в этом направлении. К самому новолунию нет напряженных аспектов (хотя остальные аспекты не простые, но об этом я подробно расскажу в своем прогнозе на август). Наоборот, благоприятный аспект от Юпитера - планеты, которая расширяет наши возможности и, если использовать ее энергии конструктивно, выступает в роли благодетеля. Поэтому можно надеяться на благоприятное разрешение острых ситуаций в перечисленных сферах, причем быстро и неожиданно (Юпитер в Овне) и на появление новых благоприятных возможностей. А так как Юпитер ретроградный, то становится актуальной тема вторых и даже третьих шансов. Внимательно смотрите по сторонам и не упустите удачу.

Наталья Баранова
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