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Общество

Пять псковских торговых объектов оштрафовали за нарушения, связанные с оборотом овощной продукции

В Псковской области за полгода пять торговых объектов оштрафовали за нарушения, связанные с оборотом овощной продукции, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В ходе контрольно-надзорной деятельности за шесть месяцев 2022 года проверено 57 объектов, реализующих овощи. В ходе проверок исследована 101 проба плодоовощной продукции на санитарно-химические показатели, в том числе 71 проба на содержание нитратов (одна проба не соответствовала требованиям) и 30 проб на содержание пестицидов (все пробы соответствуют гигиеническим нормативам).

По итогам проверок забракована одна партия плодоовощной продукции общим весом 170 кг. В ходе проведения проверок на пяти объектах были выявлены правонарушения, связанные с оборотом овощной продукции, на ответственных лиц наложены штрафы по ст. 14.43 КоАП РФ на общую сумму 71 тыс.  рублей.

В исследованных образцах овощей, плодов и ягод не выявлено превышение гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, генномодифицированных организмов (ГМО).

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