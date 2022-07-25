Пять псковских торговых объектов оштрафовали за нарушения, связанные с оборотом овощной продукции

17:11, 25 июля 2022, ПАИ

В Псковской области за полгода пять торговых объектов оштрафовали за нарушения, связанные с оборотом овощной продукции, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В ходе контрольно-надзорной деятельности за шесть месяцев 2022 года проверено 57 объектов, реализующих овощи. В ходе проверок исследована 101 проба плодоовощной продукции на санитарно-химические показатели, в том числе 71 проба на содержание нитратов (одна проба не соответствовала требованиям) и 30 проб на содержание пестицидов (все пробы соответствуют гигиеническим нормативам).

По итогам проверок забракована одна партия плодоовощной продукции общим весом 170 кг. В ходе проведения проверок на пяти объектах были выявлены правонарушения, связанные с оборотом овощной продукции, на ответственных лиц наложены штрафы по ст. 14.43 КоАП РФ на общую сумму 71 тыс. рублей.

В исследованных образцах овощей, плодов и ягод не выявлено превышение гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, генномодифицированных организмов (ГМО).