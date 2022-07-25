Порядка 30 контейнеров установил «Экопром» в День города

17:21, 25 июля 2022, ПАИ

Утром 23 июля филиал ООО «Экопром» приступил к установке контейнеров для ТКО для празднования Дня города Пскова. Порядка 30 контейнеров было выставлено на всех крупных мероприятиях: на «Псковском пироге» в парке Строителей, на Псковской ярмарке на улице Карла Маркса, в Зеленом театре на шоу талантов, у стадиона «Электрон» для проведения военно-исторического фестиваля.

Больше всего мусорные контейнеры были заполнены на набережной реки Великой, а также на контрольно-пропускных пунктах, где дежурили полицейские.