Заслуженная артистка РФ выступит на фольклорном фестивале в Усвятском районе

17:27, 25 июля 2022, ПАИ

Заслуженная артистка РФ, исполнительница русских народных песен, романсов, композитор Евгения Смольянинова выступит на фольклорном фестивале «Знак Русского», посвящённом 100-летию Ольги Сергеевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Мероприятие пройдёт 30 июля в деревне Церковище Усвятского района. Евгения Смольянинова – хранительница русских народных песен Ольги Сергеевой, её ученица.

«Встреча с Ольгой Федосеевной буквально перевернула творческую жизнь молодой певицы Евгении Смольяниновой. Первое услышанное выступление усвятской песнехорки она вспоминает так: «Пока она пела, у меня слезы лились градом». В 1980-х два лета подряд она прожила в доме Ольги Сергеевой, постигая тайну её пения, перенимая репертуар и манеру исполнения. У гостей фестиваля будет возможность вживую услышать невероятный голос Евгении Смольяниновой, узнать о жизни и творчестве уникальной исполнительницы Ольги Сергеевой из уст её последовательницы», – отметили в областном центре народного творчества.