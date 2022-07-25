Экс-сотрудника псковского КУГИ приговорили к условному лишению свободы за мошенничество

17:38, 25 июля 2022, ПАИ

Бывшего заместителя начальника юридического отдела комитета по управлению государственным имуществом Псковской области приговорили к условному лишению свободы за мошенничество. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

УФСБ России по Псковской области пресекло противоправную деятельность фигуранта, организовавшего с использованием служебного положения мошенническую схему получения от арендаторов земельных участков денежных средств за непредъявление исковых заявлений о расторжении договоров аренды земельных участков.

В ходе следствия установили, что фигурант убеждал арендаторов земельных участков в возможности утраты ими права аренды и вымогал за содействие в оформлении необходимых документов деньги.

Приговором Псковского городского суда должностное лицо признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). Ему назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор вступил в законную силу, уточнили в ведомстве.