Заседание английского разговорного клуба прошло в Островской библиотеке
Вчера, 24 июля, в Островской библиотеке состоялось очередное собрание английского разговорного клуба «Happy Lion». Об этом ПАИ сообщила корреспондент газеты «Островские вести».
Руководитель клуба Татьяна Анопа рассказала, что в начале урока участники писали диктант по словам, выученным заранее. Затем повторили содержание предыдущего занятия по простейшим вопросам типа «Что это?».
А затем участники клуба начали второй урок по учебному пособию.
«Двери клуба открыты для островичей всех возрастов, если кому-то интересен английский язык, приходите в районую библиотеку», – пригласила Татьяна
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