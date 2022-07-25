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Общество

Заседание английского разговорного клуба прошло в Островской библиотеке

В Островской библиотеке прошло заседание разговорного английского клуба

Вчера, 24 июля, в Островской библиотеке состоялось очередное собрание английского разговорного клуба «Happy Lion». Об этом ПАИ сообщила корреспондент газеты «Островские вести».

Руководитель клуба Татьяна Анопа рассказала, что в начале урока участники писали диктант по словам, выученным заранее. Затем повторили содержание предыдущего занятия по простейшим вопросам типа «Что это?».

А затем участники клуба начали второй урок по учебному пособию.

«Двери клуба открыты для островичей всех возрастов, если кому-то интересен английский язык, приходите в районую библиотеку», – пригласила Татьяна

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