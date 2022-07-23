В Великих Луках проведена чистка водоотводной канавы к реке Коломенка

19:21, 25 июля 2022, ПАИ

Сегодня был насыщенный трудовой день у бригад МП «Спецавтохозяйство», сообщил глава Великих Лук Николай Козловский. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Сотрудники занимались самыми разнообразными видами работ. Так была проведена чистка водоотводной канавы к реке Коломенка, выполнялась промывка ливневых колодцев и откачка воды после вчерашнего проливного дождя. Проводилась и запланированная уборка дорог и тротуаров как механическим способом, так и вручную. Кроме того вручную убирали лотковую часть дорог и тротуаров.

«Не менее плодотворно отработали сотрудники МП «Зеленхоз»: Они занимались выкорчёвкой пней на Казанском кладбище и вывозом порубочных остатков в переулке Пушкина, стрижкой кустарника и вырезкой поросли в разных районах города, прополкой клумб. Помимо этого проводился покос травы. Благодарю всех за проделанную работу. А жителей города призываю сообщать, на что необходимо обратить внимание», – написал глава Великих Лук.