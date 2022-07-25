Мастер-класс для нейрохирургов прошёл в Пскове

20:06, 25 июля 2022, ПАИ

Мастер-класс для врачей-нейрохирургов Псковской областной клинической больницы провел врач-нейрохирург, начальник отделения ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» Минобороны России Владимир Мануковский. Об этом сообщил Официальный Telegram-канал Псковской области.

Мастер-класс был посвящен методикам установки имплантов пациентам с различными патологиями позвоночника. Проведены четыре операции с минимальным хирургическим вмешательством. Позвоночные имплантаты представляют собой специальные конструкции разной формы и размеров, которые устанавливаются в позвоночник. В результате они берут на себя функцию стабилизаторов, корректируют расположение и высоту позвонков или полностью замещают отдельные из них. Пациентов после таких операций ставят на ноги уже на следующий день. Болевой синдром полностью купируется.