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Общество

29 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Псковской области

Статистика по коронавирусу в Псковской области за 25 июля 2022 года. Об этом сообщил Официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 111 783 (+29).
Выздоровело – 109 605 (+0).
Умерло – 1878 (+0).

Псков – 35454/13
Великие Луки – 17151/4
Бежаницкий район – 1488/0
Великолукский район – 2697/0
Гдовский район – 2006/0
Дедовичский район – 2873/0
Дновский район – 892/0
Красногородский район – 1015/0
Куньинский район – 983/0
Локнянский район – 1078/0
Невельский район – 5027/0
Новоржевский район – 1168/0
Новосокольнический район – 3154/1
Опочецкий район – 3419/0
Островский район – 5288/3
Палкинский район – 1085/1
Печорский район – 2535/2
Плюсский район – 1729/0
Порховский район – 4015/1
Псковский район – 8877/3
Пустошкинский район – 1378/0
Пушкиногорский район – 1475/0
Пыталовский район – 1466/0
Себежский район – 2891/1
Струго-Красненский район – 1875/0
Усвятский район – 718/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46

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