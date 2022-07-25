Как попасть в Псковскую Лигу любительского футбола, рассказал Максим Станкевич

20:33, 25 июля 2022, ПАИ

О Лиге любительского футбола шла речь в программе «Место встречи» на радиостанции «Седьмое небо». С ведущими пообщался организатор и судья любительских соревнований Максим Станкевич

«Лига любительского футбола существует два года. Но был ребрендинг. До этого мы назывались «Лига дворового футбола». И эта Лига существует уже 20 лет. Ребята играют от 14-15 лет. Существует в интернете группа, куда могут объединиться новички-одиночки, чтобы образовать команды.

Форму мы не требуем, но команды сами пытаются купить форму. Соревнования проходят пришкольных стадионов. В данный момент используется больше лицей №10. Графики игр составляем так, чтобы они не мешали работе или учёбе.

У нас есть много партнёров, которые предоставляют подарки, которые мы используем, чтобы отметить лучших игроков, сами приобретаем мячи, медали, кубки.

Заходите в группу «Любительская футбольная Лига города Пскова». Обратитесь к администраторам и сможете сами стать участником-любителем футболистом», сказал во время интервью Максим Станкевич.