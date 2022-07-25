Увеличивать количество поездов из Великих Лук до Москвы не будут

21:01, 25 июля 2022, ПАИ

Дополнительные рейсы поездов дальнего следования Великие Луки – Москва не запускают из-за низкого спроса, пишет сайт «ВЛуки.ру».

Об этом каналу сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Организация движения поездов дальнего следования Великие Луки – Москва, относится к компетенции ОАО «РЖД».

По информации, поступившей от ОАО «РЖД», направления Великие Луки – Москва являются приоритетными маршрутами. Однако в данном направлении наблюдается снижение спроса на перевозки, в связи с чем назначить дополнительные рейсы указанных поездов не предоставляется возможным.

Как правило в период увеличения пассажиропотока (праздничные дни, летний период времени) ОАО «РЖД» назначает дополнительные поезда» — разъяснил и. о. председателя профильного комитета.