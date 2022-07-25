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В Пскове начнут проводить ямочный ремонт междомовых проездов

Ямочный ремонт – это восстановление частично повреждённого дорожного полотна. Фото: Вконтакте

В Пскове начнут проводить ремонт междомовых проездов. Об этом рассказал в эфире псковской радиостанции «Седьмое небо»  начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

«Ямочный ремонт – это локальное устранение дефектов дорожного полотна. Как минимум семь адресов могу назвать, где пройдуи работы. Вдоль рынка «Нива», улица Кузбасская дивизия между домами 26 – 28, по улице Красноармейской 33 – 35, проезд к домам17 – 17а по улице Гражданской,  проезд между домами 40 – 40а по улице Коммунальной, проезд вдоль дома 60 по улице Юбилейной и проезд между домами 5 – 7 по Сиреневому бульвару. Срок исполнения контракта до 31 августа.

Идёт видеофиксация работ, и наши курирующие инженеры выезжают на объект, поэтому ремонт осуществляется под контролем.

Для местных жителей будут развешаны объявления о предстоящих работах с просьбой убрать автомобили из дворовых проездов», – сообщил начальник управления городского хозяйства Пскова.

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