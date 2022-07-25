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Общество

Минздрав опроверг введение новых дополнительных эпидемических мер в медицинских учреждениях России

В медицинских учреждениях никто масочный режим не отменял. Фото: newsler.ru

Масочный режим в медицинских организациях не отменялся, новые противоэпидемические меры не вводились, сообщил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Так он прокомментировал публикацию Telegram-канала Baza, в которой говорилось, что российские медицинские учреждения вводят масочный режим и другие противоэпидемические меры. Канал ссылался на протокол совещания, которое 14 июля провел оперативный штаб Минздрава под руководством министра здравоохранения Михаила Мурашко.

По данным Baza, на совещании решили поручить руководителям профильных органов исполнительной власти в регионах обеспечить соблюдение противоэпидемического режима. В число таких мер входит измерение температуры на входе, разделение потоков больных (выделение в отдельный поток больных с подозрением на инфекционные заболевания), соблюдение масочного режима и социальной дистанции, использование респираторов и очков для медиков.

 

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