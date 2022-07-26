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День Архангела Гавриила наступил по народному календарю

26 июля почитают архангела Гавриила. Считается, что в этот день был освящен храм, воздвигнутый в Константинополе во имя Гавриила, пишет calend.ru.

Архангел Гавриил — один из семи главных ангелов, служитель Божественного Всемогущества. Он несколько раз упоминается в Священном Писании как вестник Божий. Именно он вдохновлял пророка Моисея при написании Книги Бытия. Именно он возвещал пророку Даниилу о грядущей судьбе еврейского народа. Также Гавриил сообщил Деве Марии о том, что у нее родится Сын Божий. Поэтому на следующий день после Благовещения отмечается собор (молитвенное собрание) в честь архангела, принесшего весть.

По преданию, архангел Гавриил постоянно охранял Деву Марию во время ее земной жизни. Так, он явился к ее супругу Иосифу, предупредил о замысле Ирода истребить младенцев и велел бежать в Египет вместе с младенцем и Богородицей. Приходил Гавриил и к самому Иисусу, когда тот молился в Гефсиманском саду, прося укрепить его дух. Впоследствии жены-мироносицы получили от архангела радостную весть о воскрешении Сына Божия.

На Руси в этот день говорили: «Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает». Продолжалась жатва. «Время дорогое, никому покоя»; «Пот ключом бьет, а жнец свое берет»; «Пока колос в поле, трудись подоле», — говорили люди.

Обращали внимание на приметы. Сухая погода в этот день обещала хорошую и сухую осень. Если же начинались сильные дожди, нужно было опасаться гибели урожая. Поэтому крестьяне обращались к небу: «Не иди, дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут».

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