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Общество

Эксперты предупредили о росте количества стихийных бедствий в ближайшие годы

Фото russia24.pro

Частота и сила стихийных бедствий в ближайшие годы продолжит нарастать, считают эксперты. Как сообщает газета «Известия», в июле погодные аномалии встречались в разных регионах России. Сильный ливень в Сочи привел к подъему уровня воды в реках, в Якутии наводнение вызвало прорыв насыпи и затопление нескольких населенных пунктов, Москва столкнулась с экстремальной жарой, которую перемежали кратковременные, но сильные ливни.

«Для умеренных широт и особенно мегаполисов это действительно опасно, потому что при температуре 30 градусов и выше наступают негативные последствия для человека. Причем не только преклонного, но и молодого и среднего возраста», — напомнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаила Юлкина, климатические модели показывают, что частота неблагоприятных и экстремальных погодных явлений растет. В среднем выросла сила стихийных бедствий, их мощность и интенсивность. «Отчасти это связано с тем, что более теплый воздух по определению более влажный. Получается, когда сильные ветра обрушиваются на регион, то стихия оказывается тяжелее и сильнее, потому что несет в себе больше воды», — сообщил он.

О росте погодных аномалий в связи с изменениями климата рассказал и председатель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», зампред общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин. Он уверен, что там, где климат очень засушливый, будет эрозия почвы и опустынивание. «Нужно готовиться к еще большим пожарам. Где большие паводки и наводнения, их не будет меньше, потому что леса в тех местах фактически вырублены», — полагает эксперт.

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