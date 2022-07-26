День парашютиста отмечают в России 26 июля

07:40, 26 июля 2022, ПАИ

Ежегодно 26 июля отмечается День парашютиста, пишет calend.ru. В этот день в 1930 году группа советских лётчиков и механиков 11-й авиационной бригады Московского военного округа под руководством комбрига ВВС РККА Леонида Минова впервые совершила под Воронежем серию парашютных прыжков из самолётов. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в СССР.

К концу 1931 года советские парашютисты выполнили около 600 тренировочных и показательных прыжков. В этом же году молодые инструкторы совершили ряд прыжков на воду, в глубокий снег, ночью с большой высоты и затяжные прыжки, получившие в дальнейшем широкое распространение. 14 июля 1931 года впервые в СССР совершила прыжок с парашютом Лидия Кулешова.

Первый парашют разработал, сконструировал и испытал техник-самоучка Глеб Котельников. Его изобретение было лёгким, уложенным в ранец, всегда находилось с лётчиком. Результаты испытаний показали, что парашют действовал безотказно.

27 октября 1911 года Котельников запатентовал своё изобретение «РК-1» (русский, котельниковский первый) и обратился в военное министерство. Но предложение Котельникова было отклонено «за ненадобностью».

Однако изобретатель продолжил работу и в 1923 году создал новую модель ранцевого парашюта «РК-2», а позднее модель парашюта «РК-3» с мягким ранцем, который 4 июля 1924 года был запатентован. Модель «РК-3» стала первым в мире парашютом с мягким ранцем — подобные модели используются и по сей день.

В том же 1924 году Котельников изготовил грузовой парашют «РК-4», на котором можно было опускать груз массой до 300 килограммов. В 1926 году Котельников передал все свои изобретения Советскому правительству.

В конце 1929 года по решению партии и правительства парашюты стали обязательными для авиации и воздухоплавания.

Сегодня в России парашютные прыжки с самолётов, аэростатов и других летательных аппаратов исчисляются десятками тысяч, а парашюты применяются в авиации, армии, спорте и других сферах жизнедеятельности человека. Также проводится немало соревнований по парашютному спорту.