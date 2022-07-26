Выставка по итогам практики студентов-«репинцев» откроется в «Михайловском» 30 июля

08:10, 26 июля 2022, ПАИ

30 июля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» для посетителей откроют выставку «Первое впечатление». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Это традиционный, уже 65-й с начала проекта ежегодный показ работ по итогам практики студентов-первокурсников Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. У истоков этой традиции стоял первый послевоенный директор музея С. С. Гейченко.

В экспозиции нынешнего года представлено 185 работ 34 авторов. Будущие живописцы и графики в течение 1,5 месяца работали на пленэрах: писали пейзажи Пушкиногорья, виды музеев-усадеб и их окрестностей, Святогорский монастырь. В экспозицию также вошли интересные портреты, натюрморты, музейные интерьеры, выполненные в ходе практики. Примечательно, что многие молодые художники впервые оказались в Псковской области.

Выставку разместили в анфиладе выставочных залов музейного Научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Познакомиться с экспозицией можно будет до 10 сентября.